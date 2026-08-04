Congreso rechaza informe sobre subsidio y pone en duda aprobar uno nuevo

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Diputados consideraron insuficiente el informe del Ejecutivo sobre el subsidio a combustibles, dejando sin consenso la propuesta de implementar uno nuevo.

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La Instancia de Jefes de Bloque del Congreso recibió este lunes a funcionarios del Ejecutivo para conocer los resultados del subsidio a los combustibles aplicado meses atrás.

Sin embargo, tras escuchar la exposición, varios diputados coincidieron en que el informe presentado fue insuficiente y no brinda los elementos necesarios para respaldar una nueva medida de apoyo.

Mientras tanto, ministros de Energía y Minas, Ministerio de Economía, Finanzas Públicas y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) defendieron la propuesta del Ejecutivo.

Legisladores criticaron que el informe no se entregara por escrito ni demostrara con claridad el beneficio real para la población. (Foto: Wilder López/Soy502)

Además, aseguraron que el subsidio anterior permitió contener el impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mantener estable la canasta básica y que no existen evidencias de un incremento anormal en el consumo de combustibles ni de un traslado significativo hacia países vecinos.

Además, sostuvieron que un nuevo subsidio sería más fácil y rápido de implementar que una reducción temporal de impuestos, pues eliminar el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) y el IVA representaría una disminución de entre Q4 mil millones y Q4 mil 500 millones en la recaudación del Estado, afectando asignaciones constitucionales para distintas instituciones, según lo detalló el viceministro de Finanzas, Water Figueroa.

El Gobierno argumentó que reducir impuestos a combustibles provocaría una pérdida de hasta Q4,500 millones en la recaudación estatal. (Foto: Wilder López/Soy502)

Diputados rechazan informe del Ejecutivo

Diputados de distintas bancadas cuestionaron que el informe no fuera entregado previamente por escrito y señalaron que la información presentada no demuestra de forma clara cómo se utilizaron los recursos del subsidio anterior ni el beneficio que obtuvo la población.

También rechazaron la afirmación de que no hubo un impacto inflacionario pues el incremento en los precios de alimentos y productos de la canasta básica es evidente para los consumidores.

Funcionarios afirmaron que el subsidio anterior contuvo la inflación en la canasta básica y descartaron un consumo anormal. (Foto: Wilder López/Soy502)

Durante la sesión también algunos jefes de bloque catalogaron como mejor opción propuesta de suspender temporalmente el IDP y el IVA a los combustibles, pese a lo expuesto por Finanzas, mencionando que este punto es el más solicitado por los guatemaltecos como mayor beneficio ante el alza del combustible.

Sin consensos

El presidente del Congreso, Luis Contreras, confirmó que los diputados no quedaron convencidos con las explicaciones presentadas por los funcionarios y además mencionó que el informe definitivo será entregado por escrito.

También señaló que aún no existe un consenso sobre el mecanismo para enfrentar el alza de los combustibles, pues algunos legisladores respaldan un subsidio y otros prefieren una reducción temporal de impuestos.

El presidente del Congreso confirmó que no hay acuerdo entre aplicar un subsidio o reducir temporalmente los impuestos. (Foto: Wilder López/Soy502)

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Contreras indicó que la prioridad de la sesión plenaria de este martes será conocer la Ley Portuaria de la cual es necesario reunir los 107 votos necesarios para aprobarla.

Agregó que como siguiente punto continuarán las negociaciones para definir una respuesta al incremento de los combustibles, ya sea mediante un subsidio, una suspensión temporal de impuestos o un mecanismo combinado.