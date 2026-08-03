Gonzalo García deja el Real Madrid y ficha por el Fulham de la liga inglesa

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Después de una temporada en la que dio el salto al primer equipo del Real Madrid, el delantero español Gonzalo García fue presentado este lunes como nuevo jugador del Fulham.

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Ahora, el ariete buscará consolidarse en la liga Premier bajo las órdenes de un viejo conocido: Álvaro Arbeloa.

El atacante de 22 años puso fin a una etapa de once temporadas en la cantera madridista para firmar con el conjunto londinense hasta 2031, con opción de ampliar el vínculo por un año más.

Gonzalo llega al futbol inglés tras completar el mejor curso de su carrera. La pasada temporada anotó ocho goles, seis de ellos en La Liga, consolidándose como una de las principales promesas surgidas de la cantera blanca.

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Aunque ninguno de los clubes reveló el monto de la operación, medios españoles aseguran que el traspaso ronda los 40 millones de euros. Además, el Real habría conservado el 30 % de los derechos económicos del futbolista de cara a una futura venta.

En el Fulham volverá a encontrarse con Álvaro Arbeloa, quien recientemente asumió como entrenador del conjunto inglés. El técnico conoce bien al delantero tras dirigirlo en las categorías inferiores del Real Madrid y posteriormente tomar las riendas del primer equipo tras la salida de Xabi Alonso.

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Le dan las gracias

A través de un comunicado, el Real Madrid agradeció la trayectoria del atacante y recordó que llegó al club en 2014, cuando apenas tenía 10 años.

Con el primer equipo conquistó una Copa Intercontinental en 2024 y un título liguero antes de iniciar un nuevo desafío en el balompié inglés.

*Con información de AFP