Estados Unidos destaca beneficios de la ley de puertos

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La embajada de EE.UU. acreditada en el país, ve como una oportunidad la aprobación de la Ley General del Sistema Portuario.

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Ante la discusión y aprobación de la Ley General del Sistema Portuario en el Congreso de la República, la embajada de los Estados Unidos en Guatemala, se pronunció al respecto e indicó considera que los puertos son fundamentales para impulsar el comercio, atraer inversión extranjera y ampliar las oportunidades económicas.

Lo anterior fue expresa, a través de un comunicado, en el que expresa que los líderes del país tienen una oportunidad única para mejorar el futuro del país mediante el avance de una ley de puertos que promueva la eficiencia, fortaleza la seguridad y amplié la capacidad para responder a la creciente demanda.

Además, asegura que una ley de este tipo representaría un paso decisivo para aumentar la competitividad del país, profundizar el comercio con los Estados Unidos y generar prosperidad en toda la región.

Los puertos son fundamentales para impulsar el comercio, atraer inversión extranjera y ampliar las oportunidades económicas. Los líderes de Guatemala tienen una oportunidad única para mejorar el futuro del país mediante el avance de una ley de puertos que promueva la eficiencia,… pic.twitter.com/0V6DdtP9eE — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) August 3, 2026

Discusión y aprobación

Lo anterior se da, luego de que en la instancia de jefes de Bloque se agendara en el orden del día para este martes 4 de agosto la discusión y aprobación en su primer debate la Ley General del Sistema Portuario.

Según el presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, con la inclusión de esta iniciativa en la agenda de este martes, se espera que los jefes de bloque respaldan las enmiendas consensuadas para facilitar la aprobación de este proyecto de ley.

Por su parte, el diputado Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, informó que esta propuesta contempla 36 enmiendas que ya revisadas y consensuadas técnicamente.

Explicó que lo que resta es que los jefes de bloque firmen el documento para que esas modificaciones sean las únicas que se conozcan durante la sesión plenaria.

El congresista recordó que las enmiendas ya están listas para ser firmadas por lo jefe de bloque, siguiendo el mismo mecanismo utilizado durante la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero.