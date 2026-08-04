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VIDEO: así volcó un bus en la ruta Interamericana dejando varios heridos

  • Por Reychel Méndez
03 de agosto de 2026, 18:03
Varias personas resultaron heridas debido a la magnitud del accidente. (Foto: Asonbomd)

Varias personas resultaron heridas debido a la magnitud del accidente. (Foto: Asonbomd)

El transporte colectivo terminó volcado a la mitad de la carretera luego de perder el control al conducir a excesiva velocidad.

OTRAS NOTICIAS: ¡Bus volcado! Accidente deja varios heridos en ruta Interamericana

La cámara de vigilancia de una vivienda logró captar el momento en el que un bus extraurbano perdió el control y terminó accidentándose en el kilómetro 102 de la ruta Interamericana.

El percance vial ocurrió durante las primeras horas de la mañana de este lunes 3 de agosto, cuando el transporte volcó, dejando a más de 10 personas heridas, de las cuales cuatro fueron trasladadas a un centro asistencial.

En el video se muestra que el transporte se conducía a gran velocidad por la ruta cuando derrapó, dio media vuelta y terminó volcado sobre la carretera.

Según la información del video, el accidente habría sucedido alrededor de las 06:23 horas.

Mira el video:

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