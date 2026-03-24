CC: Camino libre para juramentación de magistrados por la USAC

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La Sala Quinta y Sexta de lo Contencioso Administrativo rechazaron dos acciones de amparo contra el CSU por la elección de magistrados para la CC.

Dos nuevos amparos presentados contra el Consejo Superior Universitario (CSU), por la elección de los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), por la Universidad de San Carlos (USAC), fueron rechazados.

Estas acciones fueron conocidas por la Sala Quinta y Sexta de lo Contencioso Administrativo, constituidas en Tribunal de Amparo y presentadas por miembros del CSU.

Con esto, queda el camino libre para que el Congreso de la República, en sesión solemne juramente como magistrado titular de la CC a Julia Marisol Rivera Aguilar, y como magistrado suplente a José Luis Aguirre Pumay.

Julia Marisol Rivera Aguilar y José Luis Aguirre Pumay. (Foto: Archivo/Soy502)

Suspensión

Aunado a las acciones anteriores, la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo suspendió en definitiva la acción de amparo presentada por el abogado Marco Vinicio Mejía contra la integración del CSU para la elección de los magistrados titulares y suplentes de la CC.

Según el amparista, 31 de los 41 integrantes del CSU carecen de legitimidad, pues desobedecieron la sentencia del 13 de febrero de 2025 que ordenó la convocatoria a elecciones de los consejeros con período vencido.

Elección

El pasado 16 de febrero, el pleno del CSU eligió a Rivera Aguilar y Aguirre Pumay como magistrados de la CC, período 2026-2031.

En esta elección es de resaltar que, de los 39 miembros del CSU presente, Rivera obtuvo 23 votos válidos, 10 votos más que la actual magistrada titular de la CC Leyla Lemus, quien compitió por un período más en el máximo órgano en materia constitucional.

Previo a la elección, el representante de los docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Marco Vinicio de la Rosa Montepeque, denunció que, pese a que se presentó para integrar el CSU no se le permitió el ingreso al hotel en el que se llevaría a cabo dicha elección.