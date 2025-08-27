Extorsionista se vestía como mujer para no ser capturado en Quetzaltenango

Alias "La Flaka" se vestía como mujer para ocultar su situación legal.
José "N", de 38 años, conocido como "La Flaka", fue detenido en el callejón Las Pilas, barrio San Francisco de Coatepeque, Quetzaltenango.
La captura ocurrió durante un operativo de seguimiento que permitió ubicarlo tras varios días de vigilancia.
Según el informe policial, un juzgado de Amatitlán lo requería desde el 10 de junio de este año por el delito de extorsión.
Se vestía como mujer
Para evitar a los investigadores, el señalado se vestía como mujer con la intención de no ser reconocido en la vía pública.
El capturado era visto con frecuencia recorriendo las calles y vendiendo golosinas, actividad con la que intentaba ocultar su situación legal.
José N, fue trasladado hacia Amatitlán y entregado al órgano jurisdiccional que lo solicitaba.
*Con información de Nuestro Diario