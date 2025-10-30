Estas son las recomendaciones para quienes visitarán cementerios este 1 de noviembre

Estas medidas de higiene y seguridad buscan resguardar la integridad de los visitantes y mantener las tradiciones de forma responsable. Conred hace énfasis en la prevención del dengue sugiriendo el uso de arena húmeda en lugar de agua en los floreros.
Para este 1 y 2 de noviembre muchos guatemaltecos ya están planeando visitar los distintos cementerios de la ciudad.
Para ello, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), comparte algunas recomendaciones para que la población guatemalteca realice sus visitas a los cementerios de manera ordenada, segura y preventiva.
Entas son algunas:
- Planificar tus visitas con anticipación, tomando en cuenta los horarios establecidos para así evitar las horas de mayor concentración.
- Llevar ropa y calzado cómodos, sombrero o gorra, protector solar y suficiente agua para mantenerse hidratado.
- Los niños y adultos mayores deben estar siempre acompañados e identificados con un gafete que contenga un número de contacto.
- Acordar puntos de encuentro en caso de extravío.
- No dejar agua en los floreros ni recipientes; en su lugar, utilizar arena húmeda o flores artificiales.
- Utilizar repelente, mantener limpias las áreas visitadas y depositar los desechos en los contenedores designados.
- Si compras alimentos fuera del cementerio, verifica que los puestos cumplan con medidas de higiene.
Estas acciones buscan resguardar la integridad de los visitantes y mantener las tradiciones de forma responsable.
Más de dos millones de visitantes
Para este 1 y 2 de noviembre muchas personas se movilizarán para visitar los distintos cementerios que hay en la ciudad, sobre todo el General, La Verbena, La Viilla Nacional y Villa Privada, por lo que se espera que esos sectores estén más congestionados durante todo el fin de semana.
Según Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, se prevé que 2.3 millones de personas se movilicen en la ciudad, lo cual podría verse reflejado desde el viernes 31 de octubre.