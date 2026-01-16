John Fogerty, leyenda de Credence canta a sus 80 años (video)

-

John Fogerty, la mítica voz de Creedence se presentó en el Tiny Desk, de NPR, a sus 80 años.

OTRAS NOTICIAS: Revelan teaser de la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Superbowl

El legendario músico estadounidense, líder, vocalista y principal compositor de Creedence Clearwater Revival (CCR), una de las bandas más influyentes del rock, realizó una presentación en el show que es viral en redes sociales y donde los más grandes artistas han realizado conciertos memorables.

Foto: Oficial.

El set list está formado por los clásicos: "Proud Mary", "Change in the Weather", "A Hundred and Ten in the Shade", "Long As I Can See the Light" y "Have You Ever Seen the Rain". El famoso se presentó junto a sus hijos Shane y Tyler Fogerty.

Un homenaje especial

La aparición de la estrella se realizó para promocionar "Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years", una colección de clásicos de CCR regrabados que Fogerty lanzó este mismo mes.

El álbum "Legacy" fue producido por Fogerty y su hijo Shane, con la producción ejecutiva de Julie Fogerty y mezclado por Bob Clearmountain.

Por primera vez en su carrera, Fogerty posee la totalidad de los derechos de su catálogo con "Creedence Clearwater Revival", un hito que ha tardado décadas en concretarse.

Foto: Tiny Desk.

Este nuevo disco ofrece nuevas versiones de esta música, que sigue definiendo el rock estadounidense, grabadas con energía renovada y un profundo sentido de propósito, coincidiendo con la celebración de su 80 cumpleaños.

"Durante la mayor parte de mi vida no fui dueño de las canciones que había escrito, recuperarlas lo cambia todo. Legacy es mi manera de celebrarlo, de interpretar estas canciones a mi manera, con la gente que quiero", dijo en este evento sin precendentes.

MIRA:



