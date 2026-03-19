Disfruta del recorrido de leyendas "Entre jacarandas y volutas de incienso"

-

Participa en el "Recorrido entre jacarandas y volutas de incienso" en el Cerrito del Carmen, una experiencia de teatro y leyendas de Cuaresma para mayores de 7 años. Adquiere tus boletos en línea y vive la historia y mística de la época.

LEE TAMBIÉN: Impulsan la restauración del histórico edificio de Correos y Telégrafos en Retalhuleu

La compañía de teatro El Duende del Ático y la Fundación Teoxché invitan a la población a participar en el "Recorrido entre jacarandas y volutas de incienso".

Esta es una actividad especial de Cuaresma que se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a partir de las 19:00 horas en el Cerrito del Carmen.

Este es un evento para recordar las leyendas de Guatemala. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

"Esta Cuaresma recorre los senderos de más de 400 años del Cerrito del Carmen, conoce y recuerda aquellas leyendas de estas fechas que alguna vez escuchaste o leíste", compartieron a través de sus plataformas digitales.

El recorrido tiene una duración aproximada de 50 minutos y está recomendado para personas mayores de 7 años. La propuesta combina elementos históricos y culturales en un ambiente cargado de simbolismo propio de la temporada.

La historia de la Virgen del Carmen es una de las más emblemáticas. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Los boletos están disponibles en el sitio de viveloonline. El costo es de Q85 por persona, aunque se ofrece un precio especial de Q75 cada uno al adquirir cinco o más entradas en una misma transacción.

Al momento de la compra, los interesados deberán seleccionar el horario de participación y se recomienda presentarse al menos 15 minutos antes del inicio.

"Te esperamos para vivir esta época de una forma especial", concluyeron los organizadores en su invitación al público.

La actividad se realizará este sábado en el Cerrito del Carmen a partir de las 19:00 horas. (Foto: Cortesía compañía de teatro El Duende del Ático)

Más leyendas

En presentaciones pasadas se han escuchado: