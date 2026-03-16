Impulsan la restauración del histórico edificio de Correos y Telégrafos en Retalhuleu

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El histórico edificio sufrió severos daños tras haberse incendiado a finales del año pasado.

EN CONTEXTO: Incendio consume instalaciones de la Contraloría General de Cuentas de Retalhuleu

El Gobierno de Guatemala informó que, impulsa la restauración del histórico edificio que alberga las instalaciones de la delegación departamental de la Contraloría General de Cuentas (CGC), y Correos y Telégrafos, en el centro de Retalhuleu, el cual se incendió el 15 de diciembre de 2025.

Esta acción permitirá recuperar el inmueble emblemático de la localidad y preservar un patrimonio que "forma parte de la memoria colectiva de la población", según indicaron las autoridades.

El edificio, ubicado en la 6a. avenida entre 5a. y 6a. calle de la zona 1 de Retalhuleu, sufrió severos daños tras el siniestro, el cual fue controlado por los Bomberos Voluntarios, Municipales Departamentales y la Cruz Roja Guatemalteca, quienes trabajaron por más de tres horas.

(Foto: Gobierno de Guatemala)

La restauración

Como parte de las primeras acciones, se realizan evaluaciones técnicas especializadas que incluyen el análisis estructural de la cimentación y de las columnas del edificio.

Esto con el objetivo de determinar el estado de los elementos estructurales y establecer cuáles requieren refuerzo y cuáles se mantienen en condiciones adecuadas, según comentó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

De forma paralela, un equipo de arquitectos e ingenieros desarrolla trabajos de registro técnico, levantamiento arquitectónico y fotogrametría.

Estos procedimientos permitirán documentar con precisión el estado actual del edificio y contar con información detallada que facilite la planificación de su restauración, "procurando conservar sus características arquitectónicas originales", señalaron las autoridades.

(Foto: Gobierno de Guatemala)

Historia

Construido en 1938, el edificio corresponde a una etapa en la que Guatemala impulsaba la modernización de su sistema nacional de comunicaciones.

En aquella época, los servicios de correos y telégrafos desempeñaban un papel fundamental en la administración pública, el comercio y la vida cotidiana, permitiendo el intercambio de información entre distintas regiones del país.

En ciudades estratégicas como Retalhuleu, un importante centro agrícola y comercial de la costa sur, estas oficinas representaban un punto clave para la comunicación entre familias, empresas e instituciones.

(Foto: Gobierno de Guatemala)

Con el paso del tiempo, el inmueble se integró al paisaje arquitectónico del centro histórico, convirtiéndose en un referente urbano y parte de la identidad de la ciudad, según comentaron las autoridades.

Tras el incendio, el CIV, a través de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), impulsa el proyecto de restauración integral del inmueble.