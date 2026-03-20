Recorrido de la Novena del Cristo de la Justicia en Sumpango

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La novena de Cristo de la Justicia, que es resguardado en la capilla ubicada en el palacio municipal del municipio se lleva a cabo como parte de las actividades de la Cuaresma y Semana Santa en Sumpango Sacatepéquez.

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La imagen recorrerá el Municipio el domingo 22 de marzo, motivo por el que se realizará diversas actividades que promueven la fe católica, en el Edificio Municipal.

Foto: Carlos Vicente.

El anda procesional de Cristo de la Justicia recorrerá las principales calles de la comunidad con un fervor y solemnidad. Los eventos en el salón de sesiones de la Municipalidad se realizarán en horario de 8:00 am a 7:00 pm.

Historia de Cristo de la Justicia

La Imagen de Cristo de la Justicia data de 1,775. Está estrechamente ligada a la tradición oral y la identidad de la comunidad Kakchiquel y representa la defensa de los oprimidos, a menudo asociada a leyendas donde la imagen adopta un color oscuro para simbolizar la protección de los indígenas frente a la explotación española.

Foto: Carlos Vicente.

"Es un Cristo agonizante, pues no tiene la apariencia de que está muerto y su mirada la dirige hacia arriba. La imagen data aproximadamente de la primera mitad del siglo XVII (1600-1650). A sus pies están colocadas dos varas edilicias, símbolo del poder municipal", explica Edvin Quisquinay, historiador de la ciudad.

Refleja el sincretismo religioso y la espiritualidad propia de la región de Sacatepéquez. es defensor de la justicia y la dignidad de los pueblos originarios.

Foto: Carlos Vicente.

Su devoción se enmarca dentro de las tradiciones y fiestas patronales de Sumpango. Relación con otras tradiciones: Aunque a menudo se confunde o vincula con la historia del Cristo Negro de Esquipulas (de color oscuro por el humo de velas), el Cristo de la Justicia de Sumpango tiene su propia identidad local, enfocada en la justicia social.

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Foto: Carlos Vicente.