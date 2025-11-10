Desfile Navideño sorprende a los residentes de zona 16

-

La segunda noche del Desfile Navideño de la Municipalidad de Guatemala lleva la magia a distintas zonas de la ciudad.

Las luces, los colores y la magia de la Navidad llegó este domingo a la zona 16, donde los residentes disfrutaron del recorrido, mientras esperaban el paso de Santa Claus y la señora Claus.

Los niños fueron los más emocionados al ver cada una de las carrozas que participan en el desfile.

Los personas de "Cars" son algunos de los más esperados.

Desfile Navideño esta noche en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.



Participa

La Municipalidad de Guatemala ha dado a conocer los recorridos para la primera semana del Desfile Navideño 2025 en las distintas zonas de la ciudad de Guatemala.

Estos recorridos serán del lunes 10 al domingo 16 de noviembre, los cuales se realizarán de 19:00 a 21:00 horas.

Los vecinos han podido apreciar las distintas carrozas en los primeros recorridos del desfile realizados este fin de semana.

El público podrá disfrutar del Desfile Navideño en sus zonas entre noviembre y diciembre. (Foto: Óscar Rivas/Colaborador)

Rutas de la semana

Este lunes 10 el recorrido será en el distrito 3 de la zona 7, donde dará inicio en la 33 avenida y 14 calle de la colonia San Martín y finalizará en el Anillo Periférico y colonia 4 de febrero.

El martes 11 se llevará a cabo en la zona 2, dando inicio en la 12 avenida y 11 calle, por lo que finalizará en la 6a. avenida, en el parque Jocotenango.

Para el miércoles 12, se tiene contemplado realizar el desfile en el distrito 4 de la zona 18, donde iniciará en la 59 avenida y 8a. calle de la colonia Pinares del Norte y finalizar en la 59 avenida y 7a. calle de la misma colonia.

El viernes 14 se llevará a cabo en el distrito 1 y 2 de la zona 5, dando inicio en la 20 calle y 46 avenida de la colonia Saravia, este concluirá en la 29 avenida y 30 calle, en el edificio Céntrico.

Un día después, el sábado 15 el recorrido será en la zona 12, comenzando en la diagonal 19, 36-01, de la avenida Petapa, finalizando en la 9a. avenida y 10a. calle de la colonia La Reformita.

El domingo 16 el mismo se realizará en la zona 21, donde dará inicio en la 16 avenida y 14 calle, en la Despensa Familiar, y terminará en la 33 avenida y 10a. calle, en el parque Justo Rufino Barrios.