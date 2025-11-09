¡Oro en atletismo! Guatemalteco triunfa en carrera de mayores de 70 años en México

El atleta guatemalteco originario de San Juan Comalapa, Chimaltenango se consagró campeón en México.
Demetrio Factor Morales Abaj, originario de San Juan Comalapa, Chimaltenango, triunfó este fin de semana en México.
Don "Tosh" como es conocido, ganó la medalla de oro en el Campeonato Norte, Centroamericano y del Caribe Noviembre 6-9 de Atletismo Máster NCCMA 2025 en Ciudad de México.
El comalapense participó en la carrera de mayores de 70 años, en la pista de 800 metros, logrando así la medalla de oro para Guatemala, con un tiempo de 5:24:15.
Por lo tanto, el nacional se quedó en lo más alto del podio, seguido por un canadiense, quien se quedó con el segundo lugar.