Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Oro en atletismo! Guatemalteco triunfa en carrera de mayores de 70 años en México

  • Por Geber Osorio
09 de noviembre de 2025, 15:21
Demetrio Factor Morales Abaj ganó la medalla de oro en una competencia de atletismo en México. (Foto: Sarimá TV)

Demetrio Factor Morales Abaj ganó la medalla de oro en una competencia de atletismo en México. (Foto: Sarimá TV)

El atleta guatemalteco originario de San Juan Comalapa, Chimaltenango se consagró campeón en México.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué Guatemala aparece en taxis, mupis y buses de Londres?

Demetrio Factor Morales Abaj, originario  de San Juan Comalapa, Chimaltenango, triunfó este fin de semana en México.

Demetrio Morales posa con su medalla de oro y la bandera de Guatemala. (Foto: Sarimá TV)
Demetrio Morales posa con su medalla de oro y la bandera de Guatemala. (Foto: Sarimá TV)

Don "Tosh" como es conocido, ganó la medalla de oro en el Campeonato Norte, Centroamericano y del Caribe Noviembre 6-9 de Atletismo Máster NCCMA 2025 en Ciudad de México.

Medalla de oro obtenida por Demetrio Morales. (Foto: Sarimá TV)
Medalla de oro obtenida por Demetrio Morales. (Foto: Sarimá TV)

El comalapense participó en la carrera de mayores de 70 años, en la pista de 800 metros, logrando así la medalla de oro para Guatemala, con un tiempo de 5:24:15.

Demetrio Morales y sus rivales antes de comenzar la competencia. (Foto: Sarimá TV)
Demetrio Morales y sus rivales antes de comenzar la competencia. (Foto: Sarimá TV)

Don “Tosh” corriendo en la competencia de 800 metros. (Foto: Sarimá TV)
Don “Tosh” corriendo en la competencia de 800 metros. (Foto: Sarimá TV)

Por lo tanto, el nacional se quedó en lo más alto del podio, seguido por un canadiense, quien se quedó con el segundo lugar.

Demetrio Morales posa en lo más alto del podio. (Foto: Sarimá TV)
Demetrio Morales posa en lo más alto del podio. (Foto: Sarimá TV)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar