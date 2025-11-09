¡Oro en atletismo! Guatemalteco triunfa en carrera de mayores de 70 años en México

- El atleta guatemalteco originario de San Juan Comalapa, Chimaltenango se consagró campeón en México. TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué Guatemala aparece en taxis, mupis y buses de Londres? Demetrio Factor Morales Abaj, originario de San Juan Comalapa, Chimaltenango, triunfó este fin de semana en México. Demetrio Morales posa con su medalla de oro y la bandera de Guatemala. (Foto: Sarimá TV) Don "Tosh" como es conocido, ganó la medalla de oro en el Campeonato Norte, Centroamericano y del Caribe Noviembre 6-9 de Atletismo Máster NCCMA 2025 en Ciudad de México. Medalla de oro obtenida por Demetrio Morales. (Foto: Sarimá TV) El comalapense participó en la carrera de mayores de 70 años, en la pista de 800 metros, logrando así la medalla de oro para Guatemala, con un tiempo de 5:24:15. Demetrio Morales y sus rivales antes de comenzar la competencia. (Foto: Sarimá TV) Don “Tosh” corriendo en la competencia de 800 metros. (Foto: Sarimá TV) Por lo tanto, el nacional se quedó en lo más alto del podio, seguido por un canadiense, quien se quedó con el segundo lugar. Demetrio Morales posa en lo más alto del podio. (Foto: Sarimá TV)