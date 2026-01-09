Postuladora TSE: rectores elegirán a representante

-

Los rectores de las universidades privadas se reunirán para elegir a un representante para que integre la Comisión de Postulación del TSE.

El próximo lunes 12 de enero, el foro de rectores de Universidades del país sostendrán una reunión para dar cumplimiento a la ley y elegir a un representante para la postuladora de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los 16 rectores de las universidades privadas tienen que buscar consensos y nombrar a su representante. Aunque son 16 miembros, al menos 7 tendrían impedimento para ser electos e integrar la comisión, pues la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece los requisitos e impedimentos para miembros de esa postuladora.

Entre los rectores que podrían ser electos están:

José Cyrano Ruiz, Universidad Da Vinci Mynor René Cordón Universidad Regional Fernando Osorio, Universidad Juan José Arévalo Raúl Arévalo, Universidad Internaciones Eduardo Suger, Universidad Galileo Ricardo Castillo, Universidad Francisco Marroquín Carlos Cárdenas, Universidad Mariano Gálvez Roberto Moreno, Universidad del Valle Sergio José Méndez López, Universidad Americana

Mientras, los que tienen impedimento por varias razones son:

Miquel Cortés, Universidad Rafael Landívar (por ser español y ser sacerdote) Ottavio Benfatto Buggin, Universidad de Occidente (por ser italiano) Francisco Enrique Mejía Serrano, Universidad del Istmo (por ser salvadoreño) José Rómulo Gallegos, Universidad Mesoamericana (por ser sacerdote) Mynor Herrera, Universidad Panamericana (por ser pastor) Harold Caballeros, Universidad San Pablo (por ser pastor) Fidel Reyes Lee, Universidad Rural (por ser diputado al Congreso de la República)

Estos son los rectores de las universidades privadas de Guatemala. (Foto: Movimiento Pro Justicia)

La postuladora

La postuladora del TSE la integrarán cinco personas, de las cuales, dos ya están designadas: el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos, quien preside dicha instancia y el decano de la Facultad de Derecho de ese centro de estudios, Henry Arriaga.

El próximo 13 de enero, el Colegio de Abogados, desarrollará la segunda vuelta para elegir a su representante. La planilla que gane, integrará la postuladora, los que compiten son Gregorio Saavedra de la 4 y María Alicia Ovalle de la 5.

En el caso de los rectores de las universidades lo decidirán el 12 de enero.

Faltaría que los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas del país, también concreten la designación.

(Foto: Movimiento Pro Justicia)

El proceso de elección

Una vez esté integrada la comisión, esta será juramenta por el Congreso de la República para que inicie labores.

La postuladora deberá convocar a aspirantes, revisar expedientes y elaborar una lista con 20 finalistas entre enero y marzo.

Ese listado es enviado al Congreso de la República para que los diputados elijan a cinco magistrados titulares y cinco suplentes.

Los magistrados electos deben tomar posesión el 20 de marzo próximo.

