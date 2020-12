Joven se recuperaba de Covid-19 pero fue hallada muerta

Una estudiante universitaria en Indiana, Estados Unidos, murió en su dormitorio universitario luego de dar positivo a coronavirus, según informaron los directivos escolares y su familia. La joven se estaba recuperando, por ello estaba en cuarentena en su habitación.

Bethany Nesbitt, de 20 años, fue encontrada muerta en una residencia del Grace College, una escuela cristiana evangélica en Winona Lake, a unas 40 millas al noroeste de Fort Wayne, alrededor de las 10 de la mañana del viernes, según un comunicado.

El médico forense del condado de Kosciusko Tony Ciriello, dijo que Nesbitt dio positivo al virus, por ello la causa de su muerte se consideró "natural, debido a una embolia pulmonar que no se había detectado previamente". Una embolia pulmonar es el bloqueo de una arteria en los pulmones, comúnmente por un coágulo de sangre.

Ciriello dijo que el Covid-19 contribuyó a la muerte de Nesbitt.

Stephen Nesbitt, hermano de la fallecida, es periodista deportivo del medio The Athletic y emitió un comunicado en Twitter en nombre de la familia. Él dijo que su hermana había empezado a experimentar síntomas de Covid-19 una semana antes de su muerte y que dio positivo a coronavirus después, pero nunca recibió los resultados debido a un error administrativo.

Bethany Nesbitt padecía asma y unos días antes de su muerte fue llevada a la sala de emergencias debido a una caída en su nivel de saturación de oxígeno.

Remembering Bethany Nesbitt pic.twitter.com/KrSiZTYSzU — Deadline White House (@DeadlineWH) November 12, 2020

"Un médico de la sala de emergencias determinó que Bethany muy probablemente tenía el virus, pero no era un caso grave y parecía estar recuperándose", explicó Stephen Nesbitt en su tuit.

Después de eso, su hermana regresó a su dormitorio para ponerse en cuarentena.

"El 28 de octubre le dijo a su familia que llevaba 24 horas sin fiebre y que sus niveles de oxígeno se estaban normalizando", escribió su hermano. "Estaba animada".

Dos días después, la encontraron muerta en su habitación.

La familia está desconsolada por la muerte, dijo Stephen Nesbitt. Aun así, quieren alentar a las personas a que tomen las precauciones de seguridad adecuadas.

"Habrá un lugar vacío en nuestra mesa la próxima vez que nuestra familia se reúna, y cada siguiente vez será lo mismo", decía el comunicado de la familia. "Esta pérdida es para siempre. Le rogamos que se tome este virus en serio. Y oramos por su salud y seguridad en esta temporada navideña".

Su padre, Steve Nesbitt, la recordó como una "amiga desinteresada y cariñosa" y "un apoyo constante para todos los que la rodeaban".

La joven murió en su cuarto, dos días después de ser diagnosticad con Covid-19. (Foto: Twitter)

"Tenía una pasión por ayudar a los demás, especialmente a los niños, su descarado sentido del humor y su maravillosa risa los tranquilizaban", escribió Steve Nesbitt en la página de Facebook de ULAT, un programa de educación de idiomas que él mismo creó.

Bethany Nesbitt, de Grand Ledge, Michigan, era la más joven de nueve hermanos, estudiaba psicología en Grace College y planeaba convertirse en especialista en vida infantil para niños enfermos y discapacitados, dijo la escuela. Estaba por graduarse en mayo.

“Los estudiantes, profesores y personal de Grace College continúan orando por la familia Nesbitt y lamentan la pérdida de una querida compañera y amiga, Bethany Nesbitt. También estamos trabajando con la familia para honrar el legado de Bethany", dijo el presidente de la universidad, Bill Katip, en un comunicado.

"Ella siempre será recordada por su espíritu alegre, su amor por el Señor y los demás y su impacto positivo en el campus".

Bethany was the baby of our family, the youngest of nine. She loved Jesus. She loved memes. And she loved her family and friends until the very end.



The following is a statement from our family. We are declining all interviews at this time. pic.twitter.com/XDsLXYZPlW — Stephen J. Nesbitt (@stephenjnesbitt) November 3, 2020

TE PUEDE INTERESAR: