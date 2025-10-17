Capturan a presuntos integrantes de red de prestamistas, entre ellos un colombiano

Además, siete reos fueron notificados de nuevos procesos en su contra.
En operativos realizados por investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), se logró la captura de seis personas en distintas zonas y municipios del departamento de Guatemala.
En residenciales Terra Nova, zona 6 de Villa Nueva fue capturado el colombiano Luis "N", de 57 años, en cumplimiento a dos órdenes de captura por asociación ilícita y lavado de dinero.
En la zona 6 y 10 de Villa Nueva, fueron detenidos Nelson "N", de 39 años; y Héctor "N", de 41; respectivamente, acusados de lavado de dinero u otros activos, de fecha 3 de octubre del presente año.
Otras capturas
Mientras que, por los delitos de asociación ilícita y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito fueron detenidas las siguientes personas:
Luis "N", de 22 años, en la colonia Carabanchel, zona 11, esta persona tiene dos casos en su contra.
En Villa Hermosa II, zona 7 de San Miguel Petapa, Alma "N", de 22 años; y en la 1a. calle "A" y 13 avenida de la zona 1 capitalina, Sairy "N", de 21; quien también tiene dos procesos en su contra.
Reos notificados
En las cárceles de Pavoncito, Preventivo para Varones de la zona 18 y Centro de Detención Preventiva para Mujeres, Santa Teresa, en zona 18; por los mismos delitos fueron notificados de nuevos procesos los siguientes privados de libertad:
- Marvin Adolfo De Paz, de 40 años.
- Diego Venancio Vicente Chaj López, de 26.
- Hans René Alejandro Soberanis Carrera, de 27.
- César Aldair Sazo Ajin, de 20.
- Michael Steven Lobo Mita, de 21.
- Irán Sánchez León, de 45.
- Katherine Dayana Escobar Contreras, de 21.
Estas acciones son "en seguimiento a una investigación sobre una red criminal de carácter transnacional denominada "Gota a Gota", que posee diferentes métodos para la realización del blanqueo de capitales", indicó la PNC.
Asimismo, agregó que ese dinero que ingresan al país en efectivo y de manera ilícita, proviene de México y Estados Unidos.