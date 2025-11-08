¿Reducción de vuelos en EE.UU. afectará a Guatemala? Esto explican expertos

-

La reducción de vuelos domésticos en Estados Unidos ordenada por la FAA ha generado preocupación entre los viajeros. Autoridades aclaran que esta situación no afecta directamente la ruta hacia Guatemala.

Motty Rodas, directora Ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, explicó que por el momento la reducción de vuelos domésticos en Estados Unidos no afectará directamente al país.

Según Rodas, esta situación solo se está dando en vuelos entre los estados, por ejemplo, si una persona llega a Los Ángeles, California y tiene que hacer conexión con Nebraska, pues los viajes se han retrasado.

Explica que ante esta problemática, recomienda a los guatemaltecos siempre estar atentos a las páginas web de sus aerolíneas, ya que es por esa vía donde se le está brindado información actualizada a los usuarios.

Se recomienda estar atentos a las páginas web de las aerolíneas, para obtener información actualizada. (Foto: Nuestro Diario)

Estar listos

También, señala que si piensa viajar a Estados Unidos, estar por lo menos dos horas y medias antes en la terminal aérea, siempre tener a la mano el número de vuelo y reservación, esto con el fin de evitarse más contratiempos.

Desde este viernes 7 de nvoiembre el tráfico aéreo en Estados Unidos se redujo un 10%, por orden de la Administración Federal de Aviación, debido a la escasez de unos 2 mil controladores por el cierre del gobierno, el más largo de la historia del país.