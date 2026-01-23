¡Alerta! Salud regista 46 casos de sarampión en el país

-

Ante el aumento de casos, especialistas en salud destacan la importancia de la vacunación.

Al cierre de la semana, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó un total de 46 casos de sarampión en el país.

El departamento de Sololá es el más afectado, luego del evento masivo desarrollado semanas atrás, al que asistió un ciudadano extranjero que habría introducido el virus.

De acuerdo con información proporcionada por la doctora Ericka Gaitán, la distribución de los casos confirmados es la siguiente:

Sololá, 21 casos

Guatemala, 9

Escuintla, 5

Izabal, 3

Petén, el suroriente y Quiché, 2 casos cada uno

Baja Verapaz, Jalapa, Quetzaltenango y Totonicapán registran un caso, respectivamente.

La especialista indicó que los primeros pacientes identificados ya retomaron sus actividades habituales y en caso de los confirmados recientemente, el personal del sistema de salud mantiene un monitoreo constante para dar seguimiento a su evolución.

El MSPAS reiteró la importancia de mantener las medidas de prevención para reducir la transmisión del virus; entre estas se incluyen contar con el esquema de inmunización completo, uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios, así como evitar en la medida de lo posible, espacios con alta concentración de personas.

Atención a malestares

Las autoridades de salud recordaron que los principales signos de alerta del sarampión son fiebre alta, erupciones en la piel, enrojecimiento de los ojos, secreción nasal y síntomas respiratorios.

El cuadro clínico suele durar entre 8 y 12 días y puede mantenerse contagioso por un periodo prolongado.