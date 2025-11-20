Así combate el Ejército actividades ilícitas en zonas fronterizas con México

-

El Ejército de Guatemala, a través de la Brigada de Paracaidistas "General Felipe Cruz", intensificó el Operativo Cinturón de Fuego II en occidente. Mediante un salto aerotransportado diurno y nocturno, se busca el refuerzo seguridad fronteriza Guatemala-México

TE PUEDE INTERESAR: Las Pilas: así es un paso ciego para cruzar la frontera de El Salvador

Como parte de las acciones y refuerzo del operativo del cinturón de fuego II, que se realizan en occidente, fueron aerotransportados elementos del Ejército de Guatemala, que ejecutaron dos saltos uno diurno y otro nocturno, esto para reforzar la seguridad en la zona fronteriza de Guatemala-México.

(Foto: Ejército de Guatemala)

Por la dificultad de poder ingresar a zonas montañosas con vehículos de cuatro ruedas, los soldados saltan desde una aeronave y montan un campamento en la línea fronteriza de San Marcos con los Estados Unidos Mexicanos, estas acciones contribuyen a disuadir de las actividades del crimen organizado transnacional.

(Foto: Ejército de Guatemala)

(Foto: Ejército de Guatemala)

El Ejército de Guatemala, a través de la Brigada de Paracaidistas "General Felipe Cruz", ejecutó un salto aerotransportado en la línea divisoria entre Guatemala y México, como parte de las operaciones destinadas a fortalecer la presencia institucional y resguardar la integridad del territorio nacional.

(Foto: Ejército de Guatemala)

(Foto: Ejército de Guatemala)

Esta acción táctica se realiza en coordinación con soldados de la Brigada de Operaciones para Montaña, forma parte de los esfuerzos permanentes para disuadir actividades delictivas que pongan en peligro a la población y la soberanía del país, contribuyendo al mantenimiento de la seguridad y el control en áreas fronterizas estratégicas.

(Foto: Ejército de Guatemala)

El despliegue de paracaidistas y soldados de montaña permite ampliar la cobertura operativa y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza que comprometa la soberanía del país.