Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Se registra un accidente de tránsito en la calzada Doroteo Guamuch Flores, zona 7

  • Por Geber Osorio
24 de octubre de 2025, 17:14
Ciudad de Guatemala
Dos vehículos se encuentran involucrados en el accidente de tránsito. (Foto: Amilcar Montejo)

Dos vehículos se encuentran involucrados en el accidente de tránsito. (Foto: Amilcar Montejo)

El tránsito se vio afectado en el sector debido al incidente vial.

OTRAS NOTICIAS: Derrumbe de grandes proporciones bloquea ruta en Tecpán (videos)

Dos vehículos colisionaron en la calzada Doroteo Guamuch Flores y 36 avenida de la zona 7 capitalina, durante la tarde de este viernes 24 de octubre.

Según reportó Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, en el lugar solo hubo daños materiales. 

Debido a este suceso, el tránsito en el sector está siendo afectado, por lo que las autoridades le han solicitado a los conductores manejar con precaución.

Montejo indicó que ya se ha hecho la coordinación interinstitucional con las autoridades de Mixco para apoyar en la movilidad vehicular.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar