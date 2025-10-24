Se registra un accidente de tránsito en la calzada Doroteo Guamuch Flores, zona 7

El tránsito se vio afectado en el sector debido al incidente vial.
Dos vehículos colisionaron en la calzada Doroteo Guamuch Flores y 36 avenida de la zona 7 capitalina, durante la tarde de este viernes 24 de octubre.
Según reportó Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, en el lugar solo hubo daños materiales.
Debido a este suceso, el tránsito en el sector está siendo afectado, por lo que las autoridades le han solicitado a los conductores manejar con precaución.
Montejo indicó que ya se ha hecho la coordinación interinstitucional con las autoridades de Mixco para apoyar en la movilidad vehicular.