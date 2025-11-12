¡Incendio en la zona 12! El fuego consume una vivienda en la colonia La Reformita

Un incendio estructural se reportó la noche de este martes 11 de noviembre en la colonia La Reformita, ubicada en la zona 12 de la ciudad de Guatemala. Vecinos alertaron a los Bomberos Municipales sobre las llamas que consumían el tercer nivel de un inmueble.
Un incendio estructural se registró en una cevichería ubicada en la 7a. avenida 25-06 de la colonia La Reformita, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.
Asimismo, se reportó la presencia de ambulancias y vehículos de los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales, quienes combatieron el incendio.
Hasta el momento se desconoce la causa de este incidente que ha alertado a los ciudadanos y a los automovilistas que se transitan en el sector.
Tampoco se han reportado personas heridas derivado de esta emergencia nocturna.
En las imágenes se observa que los bomberos trabajan en el lugar para apagar el fuego del inmueble.