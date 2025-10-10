¡Atención! Se registra temblor la noche de este jueves en el territorio nacional

-

Parte del país fue sacudido por el movimiento sísmico.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) reportó un sismo esta noche.

La magnitud de este temblor es de 4.2 según indicaron las autoridades.

El mismo fue registrado a las 21:48 horas de este 9 de octubre.

El epicentro de este movimiento sísmico tuvo una profundidad de 9.87 kilómetros en el Océano Pacífico.

En los departamentos de Escuintla y Santa Rosa fue más sensible.

De momento, no se reportan heridos.