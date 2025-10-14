Se registran inundaciones y derrumbes en Santa Rosa (video)

-

Las lluvias han provocado distintas emergencias en las vías.

OTRAS NOTICIAS: Localizan el cuerpo de hombre arrastrado por una correntada en Retalhuleu

La ruta de Chiquimulilla hacia Cuilapa, Santa Rosa, se encuentra bloqueada debido a inundaciones y derrumbes que se han suscitado tras las lluvias de este lunes.

Usuario de redes sociales han compartido imágenes de las distintas emergencias que se han presentado durante la tarde de 13 de octubre.

En el puente El Pajal, ubicado en el kilómetro 99, se registró un socavamiento, por lo que uno de los carriles quedó bloqueado, con dirección de Escuintla a Chiquimulilla.

Socavamiento en el puente El Pajal. (Foto: redes sociales)

En el sector de aldea Gudiela y La Morena, del municipio de Chiquimulilla, en la ruta que conduce hacia Cuilapa, se reportó un deslizamiento de tierra que evita la circulación vehicular.

Deslizamiento entre aldea Gudiela y La Morena. (Foto: redes sociales)

Video

Asimismo, en un video se observa una correntada que ha obstaculizado el paso entre aldea La Morena y Nueva Libertad, del municipio de Chiquimulilla.

Esta carretera conduce hacia el municipio de Cuilapa.