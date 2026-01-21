Se registran más de 50 incendios en Guatemala durante 2026

El departamento de Guatemala es el que más siniestros registra en los primeros 21 días del año.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) indicó este miércoles 21 de enero, que hasta la fecha se han registrado 51 incendios en el territorio nacional durante 2026.
La mayoría de estos siniestros, los cuales han sido atendidos y liquidados, se han reportado en el departamento de Guatemala, en donde ya son un total de 13 incendios combatidos entre los distintos municipios.
En dicho departamento se han consumido más de 14 hectáreas. Los municipios que han reportado estas emergencias son los siguientes:
- Guatemala (3)
- Villa Nueva (3)
- Villa Canales (2)
- San José Del Golfo (1)
- San Miguel Petapa (1)
- San Pedro Ayampuc (1)
- San Raymundo (1)
- Palencia (1)
Recomendaciones
"Las acciones de prevención y respuesta continúan desarrollándose de manera articulada junto a comunitarios e instituciones como las Brigadas de Respuesta Inmediata para poder liquidar de manera efectiva estos siniestros", aseguró la Conred.
Asimismo, las autoridades le recomiendan a la población evitar realizar quemas o rozas en áreas con demasiada pendiente, no combatir un incendio si no cuenta con el equipo o conocimientos necesarios y de observar alguna emergencia reportarla de manera inmediata al 119 de la Conred.