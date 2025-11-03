Registro de bebés: El Salvador exige ADN para evitar suplantación

El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador ha promulgado el "Sistema de Verificación Genética", que establece la prueba de ADN obligatoria como requisito ineludible para la inscripción de recién nacidos en el registro civil.
Nayib Bukele, presidente de El Salvado, ha promulgado una nueva normativa, denominada "Sistema de Verificación Genética", que establece como requisito ineludible la realización de pruebas de ADN para llevar a cabo la inscripción de un recién nacido en el registro civil.
Esta disposición legal tiene como propósito central asegurar la filiación biológica y, de esta manera, prevenir casos de suplantación de identidad.
Además, el presidente Bukele ha manifestado que la esencia de la medida no es atacar a la población femenina, sino más bien combatir el engaño, buscando evitar que personas asuman responsabilidades parentales sobre niños con los que no comparten un vínculo biológico.
La implementación de este sistema ha desencadenado un amplio debate a nivel nacional.
Aunque la autoridad ejecutiva la justifica como un medio para garantizar la paternidad, voces críticas han expresado preocupaciones respecto a las posibles implicaciones que podría tener sobre la privacidad y los derechos de las mujeres y madres.