Registro de bebés: El Salvador exige ADN para evitar suplantación

  • Por Susana Manai
03 de noviembre de 2025, 08:08
&nbsp;Esta medida, que busca asegurar la filiación biológica y combatir el fraude de identidad, según el mandatario salvadoreño.&nbsp;(Foto ilustrativa: istock)

El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador ha promulgado el "Sistema de Verificación Genética", que establece la prueba de ADN obligatoria como requisito ineludible para la inscripción de recién nacidos en el registro civil.

Nayib Bukele, presidente de El Salvado,  ha promulgado una nueva normativa, denominada "Sistema de Verificación Genética", que establece como requisito ineludible la realización de pruebas de ADN para llevar a cabo la inscripción de un recién nacido en el registro civil.

Esta disposición legal tiene como propósito central asegurar la filiación biológica y, de esta manera, prevenir casos de suplantación de identidad.

Además, el presidente Bukele ha manifestado que la esencia de la medida no es atacar a la población femenina, sino más bien combatir el engaño, buscando evitar que personas asuman responsabilidades parentales sobre niños con los que no comparten un vínculo biológico. 

Esta medida, que busca asegurar la filiación biológica y combatir el fraude de identidad, ha generado un fuerte debate, especialmente en torno a las implicaciones para la privacidad y los derechos de las madres salvadoreñas. (Foto: Redes sociales)
La implementación de este sistema ha desencadenado un amplio debate a nivel nacional.

Aunque la autoridad ejecutiva la justifica como un medio para garantizar la paternidad, voces críticas han expresado preocupaciones respecto a las posibles implicaciones que podría tener sobre la privacidad y los derechos de las mujeres y madres.

