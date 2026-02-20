¡Regresa el frío! Nuevo frente ingresará al país este domingo

¡Prepárate! El frío regresará este fin de semana y habrá presencia de lluvias.
El acercamiento de un frente frío marcará un cambio en las condiciones del clima a partir de este domingo, según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Aunque durante el día persistirá el ambiente cálido y brumoso en varias regiones, se prevé un incremento de nubosidad con posibilidad de lloviznas y lluvias en horas de la tarde y noche, especialmente en el norte, Caribe, Franja Transversal del Norte y el suroccidente del país.
En la Meseta Central, incluida la Ciudad Capital, el viento del norte podría intensificarse a inicios de la próxima semana, con velocidades entre 40 y 50 kilómetros por hora.
Noches y madrugadas frías
Además, continuarán las noches y madrugadas frías, sobre todo en los altiplanos central y occidental, donde no se descarta que haya heladas y temperaturas bajo cero.
De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en la época fría 2025-2026 se ha atendido un total de 195 emergencias. Además, 11, 737 personas han resultado afectadas.