Reina de belleza se hace viral por su inesperada respuesta (video)

Una reina de belleza se hizo viral por su inusual discurso en plena presentación para ganar la corona.

En redes sociales se viralizó un video que mostró el momento incómodo que vivió una concursante de un certamen de belleza en la aldea Tuimuca en Concepción Tutuapa, San Marcos, luego de que los nervios la traicionaron a la hora de responder una pregunta.

Como se logró apreciar en la grabación, la joven olvidó el discurso y no tuvo ningún inconveniente para responder con toda sinceridad.

"Ay no, se me olvidó. ¿Y qué? (...) Me vale", dijo la reina de belleza, y pese al suceso, no pudo contener la risa.

Mira aquí el video:

La reina de belleza que se hizo viral por su discurso en San Marcos. pic.twitter.com/iygJWvLqF6 — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) August 2, 2023

Ante la reacción de la joven, los asistentes le aplaudieron entre risa y risa. Sin embargo, el video tampoco pasó desapercibido en redes sociales y varias personas resaltaron la sinceridad de la concursante.

"Al menos fue sincera", "Yo hubiera hecho lo mismo", "Cosas que solo pasan en Guatemala" y "Con el hecho de ser sincera tuvo que haber sido la ganadora", fueron algunos de los comentarios.