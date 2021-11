Un hombre recibe la primera prótesis ocular hecha con impresora 3D

Un hombre del Reino Unido hizo historia médica después de convertirse en el primer paciente en la historia en recibir con un globo ocular impreso en 3D como parte de un nuevo ensayo de vanguardia.

"Este nuevo ojo se ve fantástico y, al estar basado en la tecnología de impresión digital 3D, será cada vez mejor", dijo Steve Verze al Daily Mail sobre el procedimiento. Actualmente, la tecnología innovadora se está utilizando para replicar todo, desde filetes hasta vecindarios enteros.

Según los informes, el ingeniero, que tiene 40 años, perdió el ojo izquierdo a los 20 y ha estado usando mirones protésicos desde entonces.

Sin embargo, Verze se sintió cohibido por los orbes artificiales y admitió: "Cuando salgo de mi casa, a menudo me echo un segundo vistazo al espejo y no me ha gustado lo que he visto".

Entonces, optó por obtener uno impreso en 3D en el Moorfields Eye Hospital, que ofrece a los pacientes globos oculares de última generación como parte de un ensayo clínico con el objetivo de acelerar el proceso de reemplazo de mirones, así como hacerlos más realistas.

Las fotos adjuntas muestran la réplica de la retina del paciente, que parece indistinguible de la real como si estuviera insertada digitalmente a través de CGI.

El hombre ha agradecido esta nueva prótesis que le da confianza para salir a la calle.

Y aunque el órgano visual sintético no recuperará la visión de Verze, espera que al menos le devuelva la confianza.

"Esperamos que el próximo ensayo clínico nos proporcione pruebas sólidas sobre el valor de esta nueva tecnología, que muestre la diferencia que supone para los pacientes", dijo el profesor Mandeep Sagoo, oftalmólogo consultor de Moorfields.

Actualmente, los pacientes necesitan seis semanas para obtener un nuevo ojo, lo que luego requiere que se sometan a una cirugía, múltiples citas y un período de espera de cuatro a cinco meses después de la operación para colocar una prótesis.

Por el contrario, los médicos del Moorfields Eye Hospital dicen que la opción de impresión en 3D podría llevar solo tres semanas, informó el Daily Mail.