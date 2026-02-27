¡Crece la tensión! El Reino Unido retira a su personal diplomático de Irán

-

Esto debido a la posibilidad de un conflicto con Estados Unidos.

EN CONTEXTO: Embajada de EEUU en Israel autoriza salida de personal en medio de tensión con Irán

El ministerio británico de Relaciones Exteriores anunció este viernes la retirada de su personal diplomático en Irán por la posibilidad de un conflicto con Estados Unidos.

"Debido a la situación de seguridad, el personal británico ha sido retirado temporalmente de Irán. Nuestra embajada continúa funcionando a distancia", indicó el Foreign Office en su página web.

#Mundo | En medio de una creciente tensión en Medio Oriente, Reino Unido ha iniciado la evacuación de su personal diplomático en Irán, mientras China ha instado a sus ciudadanos a abandonar ese país por el deterioro de la situación de seguridad.



Siga la señal de Noticias Caracol… pic.twitter.com/J0grvkz9F3 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 27, 2026

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Israel también autorizó que el personal no esencial de su embajada abandone Israel, en medio de amenazas de ataque estadounidense a Irán que hacen temer un estallido de violencia regional.

Washington quiere impedir que Irán se dote de armas nucleares, un temor de las potencias occidentales, negado repetidamente por Irán.

China también desaconsejó a sus ciudadanos viajar a Irán debido a un "fuerte aumento de los riesgos de seguridad externos".

Con información de AFP