¡Se subió al arriate! Imprudencia de piloto de bus queda grabada (video)

  • Por Reychel Méndez
27 de febrero de 2026, 11:23
El bus trataba de ahorrar tiempo al incorporarse al carril correspondiente. (Foto: Captura de video/Redes Sociales)

El bus trataba de ahorrar tiempo al incorporarse al carril correspondiente. (Foto: Captura de video/Redes Sociales)

El conductor de un bus extraurbano realizaba esta maniobra para ahorrar tiempo en el tránsito.

Un video que circula en redes sociales capturó una escena donde muestra las maniobras utilizadas por un bus extraurbano para integrarse a otro carril.

La grabación fue tomada por otro conductor y se puede observar que el bus está a mitad del arriate central intentando incorporarse a la fila de vehículos con apoyo de su ayudante quien está frente al transporte para abrir un espacio y que este pueda seguir la marcha. 

Mira el video: 

