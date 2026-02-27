¡Descartan paro! Congreso prorrogará entrada en vigencia de multas por velocidad

-

Congreso acuerda reformar el próximo martes la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, mientras que transportistas confirmaron que no habrá paro el próximo lunes.

ARTÍCULO RELACIONADO: Transportista y diputado discuten en reunión por Límite de Velocidad

Este viernes el presidente del Congreso, Luis Contreras, anunció que se alcanzó un acuerdo con el sector transporte para modificar la aplicación de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, otorgar una prórroga y evitar el paro que había sido advertido para el lunes.

El pasado jueves 25 de febrero tras varias horas de tensión y advertencias de un posible paro nacional del transporte pesado y extraurbano, autoridades del Ejecutivo y diputados del Congreso sostuvieron una reunión con representantes del sector respecto a la aplicación de ley cuya entrada en vigor había generado inconformidad por el régimen de multas y los costos de certificación a partir del próximo 2 de marzo.

La reforma será aprobada de urgencia nacional en el pleno el martes 3 de marzo. (Foto: Congreso Guatemala)

Contreras explicó que uno de los principales cambios será sustituir el requisito de certificación por una declaración jurada del propietario de los vehículos. Según detalló, cada dueño deberá declarar que sus unidades ya están reguladas y proporcionar los números de placa correspondientes.

Tras horas de diálogo y confrontación el Congreso y el sector transporte acordaron que este viernes sostendrían una reunión para llegar a un acuerdo antes del lunes 2 de marzo. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, señaló que, si en una verificación se comprueba que la unidad no cumple, el propietario asumirá las consecuencias establecidas en la ley. Añadió que el objetivo es eliminar posibles distorsiones en el proceso. "Llevamos a un buen acuerdo", afirmó, al recalcar que la intención es regular sin generar cobros adicionales.

Sobre la iniciativa

La reforma a la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial será conocida de urgencia nacional en el pleno incluyendo tres artículos que modifican la forma en que se aplicará la norma.

El ajuste principal se trata del artículo 2, que cambia el requisito de certificación por una declaración jurada, es decir, el propietario de los vehículos de transporte colectivo o de carga deberá declarar bajo juramento que ya tiene instalado el limitador de velocidad al momento de gestionar su licencia de operación. Con esto, la responsabilidad pasa directamente al dueño de la unidad.

Congreso aprobó de urgencia nacional prórroga y cambios a ley de limitadores. (Foto: Congreso Guatemala)

El artículo 3 establece que quedan exoneradas las multas emitidas antes de la entrada en vigencia del nuevo decreto por no contar con el sistema limitador. Es decir, las sanciones previas relacionadas con este tema perderán efecto una vez publicada la reforma.

Por su parte, el artículo 4 declara el decreto de urgencia nacional, lo que permite que sea aprobado en un solo debate con el respaldo de las dos terceras partes del pleno. Además, entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Multas previas quedan exoneradas y propietarios deberán presentar declaración jurada. (Foto: Congreso Guatemala)

La iniciativa será conocida el lunes 2 de marzo en la sesión con en jefes de bloque y el martes 3 en el pleno, bajo la figura de urgencia nacional. "La van a leer y ahí la vamos a sacar por una moción privilegiada", explicó, al asegurar que el respaldo es resultado del trabajo conjunto entre Ejecutivo y Legislativo.

Desde el sector transporte, Itiel Ordóñez, presidente de FENATREX, confirmó que se logró una prórroga de un año para ajustar la implementación del sistema. "Se concluyó el día de hoy en lograr una prórroga de un año", expresó, al indicar que durante ese período deberán establecerse los mecanismos adecuados de regulación.

Este viernes en el Congreso se anunció que se alcanzó un acuerdo con el sector transporte para modificar la aplicación de la Ley de limitadores de velocidad, otorgar una prórroga y evitar el paro que había sido advertido para el lunes. pic.twitter.com/8q0RRO9v6v — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 27, 2026

Ordóñez aseguró que no habrá suspensión de labores. "No hay paro, nosotros continuamos prestando nuestro servicio", afirmó, y subrayó que las operaciones se mantendrán con normalidad para no afectar a la población.

Sin multas

Aclaró además que el lunes no habrá sanciones, pues el proceso se encuentra en fase de diálogo institucional. "Todo queda, por supuesto sin multas, verdad, porque estamos en una mesa de diálogo...", afirmó, al confirmar que las operaciones continuarán con normalidad mientras se formalizan las reformas en el Congreso.

También reiteró que durante este año el sector deberá cumplir con la regulación de velocidad, pero bajo las nuevas condiciones acordadas con las autoridades.

En la misma línea, el dirigente del transporte pesado Rony Mendoza indicó que el nuevo esquema reduce significativamente los costos para los propietarios. "Solo presentar una declaración jurada y si no cumplo, el problema va a ser para mí como propietario", manifestó. También confirmó que el lunes trabajarán con normalidad. "Sería una tontería paralizar el país sabiendo ya la respuesta que tenemos", añadió.

El acuerdo contempla una prórroga que se extendería hasta marzo de 2027, tiempo en el que el sector deberá regular la velocidad de sus unidades bajo el nuevo mecanismo, mientras en el Congreso se aprueban las reformas correspondientes. pic.twitter.com/Ttrrm0WlvL — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 27, 2026

El acuerdo contempla una prórroga que se extendería hasta marzo de 2027, tiempo en el que el sector deberá regular la velocidad de sus unidades bajo el nuevo mecanismo, mientras en el Congreso se aprueban las reformas correspondientes.