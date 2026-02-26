¡Batalla bajo la lluvia! José Toledo desafía el clima en el New Zealand Open

-

El jugador de golf, José Toledo, se ubica en el lugar 43, luego, del primer día de competencia en el 105 New Zeland Open 2026, que se disputa en Millbrook Resort, Queenstown. Como lo vaticinó el guatemalteco, sería un torneo difícil por la lluvia y el frío que se presentaría, y estas condiciones se manifestaron desde la primera ronda, la cual se vio suspendida por falta de luz del día.

Con tres horas de atraso inició uno de los campeonatos de golf más importantes de Oceanía. Y es que, desde muy temprano la lluvia y el frío se hicieron presentes, al punto que la organización desplegó a todos sus colaboradores para limpiar el campo por el exceso de agua en algunas partes.

La intensa lluvia y el frío hizo que la primera ronda de juego se retrasara por tres horas aproximadamente. (Foto: New Zeland Open)

Toledo tomó la salida del tee del hoyo 1. Sus tiros fueron constantes, pero las horas de luz evitaron que finalizara la ronda completa. La falta de luz hizo que el juego se parara, no solo para el guatemalteco, sino para más de la mitad de los 155 jugadores, quienes se encuentran en Nueva Zelanda.

El guatemalteco se ubica provisionalmente en el puesto 43, luego de ocho hoyos disputados, y un score de 29, -1 bajo el par. Este viernes, la primera ronda finalizará, y los jugadores iniciarán automáticamente el segundo recorrido del torneo.

El primer líder del certamen es, el australiano Matías Sánchez, quien sí disputó los 18 hoyos iniciales. El jugador finalizó con un score de 64, -7 bajo el par. Este torneo cuenta con una bolsa de premios de $1.2 millones.