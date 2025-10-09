Reinversión de utilidades, el distintivo de la inversión extranjera en Guatemala

-

Guatemala ha cimentado su posición como un actor clave en la atracción de capital extranjero en la región, aunque su desempeño y la composición de estos flujos presentan contrastes frente a sus competidores.

Guatemala se posiciona como el líder indiscutible en flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en Centroamérica, con volúmenes trimestrales que oscilan entre US$228.7 millones y US$688 millones en el período que va de 2020 hasta el primer trimestre de 2025.

De acuerdo con el estudio "Caracterización de la Inversión Extranjera Directa en Guatemala y la Región", de Invest in Guatemala, la tendencia de la IED en el país es favorable, al mostrar un crecimiento promedio anual del 7.5% desde 2021 hasta 2024, con proyecciones de que los flujos de este último año serán casi el doble de los registrados en 2020.

A pesar de este crecimiento en volumen, la importancia de la IED dentro de la economía guatemalteca es comparativamente baja, ya que representa en promedio solo el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra inferior a la media regional del 3% y significativamente menor al peso de casi el 5% que alcanza en economías pares como Costa Rica, Honduras y Colombia.

De hecho, en 2024, la IED guatemalteca alcanzó apenas un 1.5% del PIB, lo que evidencia que el capital foráneo tiene un peso menos relevante en esta economía en comparación con la mayoría de sus vecinos y competidores, con la excepción de México.

Composición interna de la IED

La composición interna de la IED en Guatemala revela un patrón distintivo que modela su impacto económico. Históricamente, el capital extranjero en el país ha estado determinado mayoritariamente por la reinversión de utilidades, representando alrededor del 75% del total.

Este componente sigue siendo el más significativo y ha alcanzado una participación media del 73% en el período 2008-2025. Este dominio de la reinversión refleja la confianza de las empresas ya instaladas en Guatemala y su disposición a ampliar operaciones.

Impacto de la IED en el empleo

El predominio de la reinversión, no obstante, tiene un impacto directo y contundente en el desarrollo económico y, crucialmente, en la generación de empleo formal.

El análisis empírico revela una correlación positiva extremadamente fuerte entre la reinversión de utilidades y el aumento de afiliaciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), lo que implica que la expansión de las operaciones existentes es el principal motor de la creación de empleo formal en el país.

En contraste, la nueva inversión (acciones y participaciones) promedia apenas un 18% de la IED total en Guatemala, lo que la sitúa como la segunda participación media más baja, solo por encima de Honduras.

A pesar de esta composición sesgada, Guatemala es un caso particular en la región, pues ha registrado un crecimiento sostenido en los flujos de nueva inversión durante los últimos cuatro años, contrariamente a la tendencia a la baja observada en competidores como México, Perú y Costa Rica, según el estudio.