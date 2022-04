Actriz mexicana confirmó la relación de Luis de Llano con otra menor de edad

La actriz Alejandra Ávalos habló sobre las relaciones con menores que sostuvo Luis de Llano, entre ellas una su prima menor de edad.

La denuncia que presentó Sasha Sokol contra Luis de Llano, por el abuso que sufrió cuando ella tenía 14 años y el productor 39 años, sigue acaparando la atención.

Muchas personas del medio artístico han emitido sus comentarios al respecto, unos en contra y otros a favor. Sin embargo, en esta ocasión la actriz Alejandra Ávalos, fue cuestionada y respondió que ella no puede opinar mucho.

Sasha Sokol. (Foto: Mezcalent)

Esto dijo

Según Ávalos, las razones por la que no puede emitir un juicio es porque su prima también sostuvo una relación amorosa con el productor. La familiar de la actriz, en ese entonces tenía casi la misma edad de la exTimbiriche.

“Desde niña, tendría 16 años cuando conozco a Luis de Llano, yo vi muy de cerca muchas cosas. Al final de la vida, Luis se casa con una prima mía y ahora es para mí muy difícil determinar qué estaba bien o qué estaba mal porque en su momento todos los adultos aceptaron esas relaciones de Luis con menores, esa es una realidad”, contó Ávalos.

"Ella también conoció a Luis cuando tenía 14 años o menos. Ella tuvo una relación de muchos años con Luis desde muy chica y eso también fue aprobado por sus propios padres”, agregó.

La famosa mexicana hizo referencia a que no solamente Sasha sostuvo una relación con una persona mayor, pues recordó que Luis Miguel, Erika Buenfil y Salma Hayek, también salieron con personas mayores que ellos.

"O sea, yo me acuerdo que en esas épocas no existía eso. Si andaba Luis Miguel con Lucía Méndez no era mal visto, nadie hablaba de que era un pederasta la señora, o que se merecía la cárcel. Erika Buenfil andaba con el señor Víctor Hugo O’Farril y Erika era menor de edad. Salma empezó una relación con el señor Víctor Hugo O’Farril, y lo mismo, era menor de edad", manifestó.

*Con información de La Opinión.