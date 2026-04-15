Las remesas sostienen a 1.7 millones de hogares en Guatemala

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Existen distintas formas de apoyo económico entre personas y familias, y una de ellas se da a través de envíos de dinero desde el extranjero de manera periódica.

Las remesas forman parte de los ingresos del hogar y se destinan principalmente a cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, educación y pago de servicios, de acuerdo con las prioridades de cada familia.

En Guatemala, esta dinámica tiene una escala estructural. De acuerdo con datos de Mastercard, las remesas representan más del 20% del PIB y llegan a 1.7 millones de hogares, impactando a cerca del 40% de la población. Más que un flujo financiero, son un componente central en la estabilidad de millones de familias.

(Fotografía Ilustrativa: Shutterstock)

La paradoja de las remesas

Aunque el envío de remesas ya es mayoritariamente digital, su uso sigue otro patrón. Mastercard reveló que, en Centroamérica, entre el 70% y 80% de los receptores retira el dinero casi de inmediato, incluso cuando lo recibe en una cuenta, billetera o tarjeta. Esto ocurre aun cuando, en la práctica, casi el total de los receptores cuenta con un smartphone.

La barrera ya no es únicamente tecnológica. Es de hábitos, percepciones y confianza, pero también de aceptación en los comercios donde estos recursos se utilizan en el día a día.

El efectivo continúa siendo un símbolo de control, seguridad y familiaridad, lo que explica su rol predominante en el momento de uso, especialmente en contextos donde la aceptación digital aún es limitada en comercios de uso cotidiano.

(Fotografía Ilustrativa: Shutterstock)

El reto ya no es acceso, es uso

Durante años, el foco estuvo en ampliar el acceso financiero. Hoy, la conversación está cambiando, y el desafío se entiende de forma más amplia: no solo en cómo las personas usan el dinero, sino en qué tan preparado está el ecosistema, incluida la aceptación en comercios, para acompañarlo en la vida cotidiana.

A partir de estos hallazgos, el whitepaper 'Remesas 2030: Confianza, inclusión y remesas' de Mastercard y Crosstech propone un cambio en la forma de entender la inclusión financiera: el verdadero desafío ya no es cómo se envía el dinero, sino qué sucede después de que llega.

El punto de inflexión está en cómo ese dinero se usa en la vida cotidiana. El documento plantea una nueva forma de entender el progreso: no solo cuántas remesas se digitalizan, sino cuántas logran permanecer y circular dentro del ecosistema antes de convertirse en efectivo. A esto se le denomina retención digital.

“ El futuro de las remesas no está en cómo se envían, sino en cómo se usan. Si ese dinero no logra integrarse al ecosistema financiero, se limita su capacidad de generar inclusió ” Marvin Rodriguez , country manager para Guatemala, El Salvador y Honduras en Mastercard.

Cuando el dinero es cuidado, cambia la forma de usarlo

La manera en que las personas gestionan una remesa responde a una lógica distinta a la financiera tradicional. No se trata de acumular, sino de cuidar y de asegurar que alcance.

Este contexto explica por qué el dinero no necesariamente permanece en cuentas o billeteras, y por qué el uso digital no se adopta de forma automática, incluso cuando está disponible.

La confianza no se construye desde la tecnología, sino desde la experiencia cotidiana.

(Fotografía Ilustrativa: Shutterstock)

De transacciones a relaciones financieras

Cuando una mayor proporción de las remesas logra mantenerse dentro del ecosistema, se abre una oportunidad distinta: pagar, ahorrar, acceder a crédito y construir historial financiero.

Esto transforma el rol de la remesa: de resolver el corto plazo a habilitar oportunidades en el largo plazo. Hoy, el 89% de los receptores utiliza las remesas principalmente para consumo y manutención, lo que evidencia el potencial de ampliar su impacto. En paralelo, el uso de efectivo en América Latina ha caído del 67% en 2014 al 25% en 2024, mostrando que el cambio ya está en marcha, reveló el estudio de Mastercard.

El siguiente paso

Avanzar hacia una inclusión financiera más profunda requiere ecosistemas que combinen tecnología con dinámicas de uso reales, a través de interoperabilidad, educación financiera contextual y redes que acerquen los servicios a la vida cotidiana.

Lo anterior incluye infraestructura de pagos moderna que habilita transferencias rápidas, seguras y disponibles 24/7, como Mastercard Move, facilitando una mayor integración de las remesas al ecosistema digital.

En este contexto, Mastercard impulsa una visión de largo plazo para el ecosistema: que cada remesa no solo llegue, sino que se integre plenamente a la economía digital, apoyándose en soluciones que conectan cuentas, tarjetas y billeteras dentro de un mismo flujo.

(Fotografía Ilustrativa: Shutterstock)

El reto, y la oportunidad, es colectiva. Mastercard trabaja junto a instituciones financieras, fintechs y aliados del sector público para construir ecosistemas donde las remesas hagan más que llegar: se integren a la vida económica cotidiana.