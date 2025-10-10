Así se vivió el remolino desde el interior del CUM en la zona 11 (videos)

Momentos de pánico vivieron los estudiantes que se encontraban en la unidad académica.
ARTÍCULO RELACIONADO: Graban torbellino desde varios puntos de la ciudad de Guatemala (videos)
La tarde de este jueves se registró un remolino en la ciudad de Guatemala donde se reportaron daños estructurales.
Uno de los establecimientos afectados fue el Centro Universitario Metropolitano (CUM) de la Universidad San Carlos de Guatemala, ubicado en la zona 11 capitalina.
Estudiantes que se encontraban en el interior de esta unidad académica lograron grabar el momento justo en el que pasaba por el lugar el remolino.
En las imágenes se observan fuertes vientos que logran entrar a la universidad, a pesar de estar bajo techo.
Además, se reportaron láminas colapsadas, daños estructurares y árboles caídos en las afueras del establecimiento.
La Escuela de Ciencias Psicológicas, la cual se encuentra en este lugar, indicó que las clases quedaron suspendidas para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.