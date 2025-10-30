Renap cerrará oficinas este 31 de octubre por asueto del Día de Todos los Santos

El Registro Nacional de las Personas (Renap) confirmó el cierre de sus oficinas en todo el país el viernes 31 de octubre, con motivo del asueto por el Día de Todos los Santos. Si bien la mayoría de sedes cesan labores, la población puede acceder a trámites vía servicios electrónicos Renap.
El Registro Nacional de las Personas (Renap) informó que sus oficinas en todo el país permanecerán cerradas el viernes 31 de octubre, con motivo del asueto por el Día de Todos los Santos.
Servicios electrónicos disponibles
Sin embargo, Renap recordó a la población que los servicios electrónicos continúan disponibles de manera permanente a través del portal eportal.renap.gob.gt, la aplicación móvil RENAP SE y los kioscos electrónicos instalados en distintos puntos del país.
Renap informó que las labores presenciales se reanudarán el lunes 3 de noviembre en el horario habitual.
Asimismo dio a conocer que la oficina ubicada en RUS Mall atenderá en jornada especial desde las 6:00 de la mañana, mientras que la sede de Plaza FPK, situada en la 11 calle 5-59, zona 9 de la ciudad capital, mantendrá su servicio habitual las 24 horas del día, durante todo el año.