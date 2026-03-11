Iniciativa de ley busca fondo de Q1,500 millones para bajar precios de la gasolina

-

Presentan iniciativa de ley que pretende crear un fondo de compensación y estabilización a los precios de los combustibles.

Durante la mañana de este miércoles 11 de marzo, un grupo de diputados presentó una iniciativa de ley que pretende crear un aliciente para estabilizar y regular los precios de los combustibles, especialmente gasolina regular y diésel ante el incremento de los precios internacionales del petróleo.

La propuesta denominada: "Ley del Fondo de Compensación y Estabilización de Precios de la Gasolina Reglar y Diésel", podría reducir hasta en Q4.60 el precio por galón de dichos combustibles.

Con esto, se propone crear un fondo de compensación y estabilización de precios con un capital inicial de Q1,500 millones provenientes de saldos de cajas que son adminitrados por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Esta iniciativa también formaliza un sistema automático de estabilización que funciona de acuerdo al comportamiento del mercado internacional del petróleo, es decir que cuando el precio se encuentra, por ejemplo, en US$90 por barril, se acumula recursos en el fondo.

Y, cuando el precio supere, los US$110 por barril, el fondo utiliza esos recursos para compensar parcialmente el aumento en el precio de los combustibles a nivel local.

Julio Héctor Estrada, del bloque Cabal, presentó la propuesta e indicó que se trata de una especie de "Cuchubal", para bajar los precios de los combustibles. (Foto: José Luis Pos / Colaborador)

Es como un "cuchubal"

El diputado Julio Héctor Estrada, del bloque legislativo Cabal, ponente de esta iniciativa, dijo que pedirá que la propuesta sea conocida por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda que él preside, así como por la Comisión de Energía y Minas.

Agregó que esta no es una iniciativa de carácter temporal, como sucede con los subsidios, sino que es una propuesta de política pública que es para quedar en el tiempo como sucede en otros países como Colombia, Chile, Costa Rica y Puerto Rico, en donde ya existe este tipo de fondo.

Además, comparo que esta iniciativa funciona como un mecanismo de "cuchubal", que cuando los precios están bajos se acumula y cuando los precios están altos se utilizan.

Dijo que quienes participan en esta propuesta es el gobierno que aporta un monto inicial de Q1,500 millones, la cifra de compensación para reducir el precio lo maneja el Minfin en coordinación con el MEM en base a los estudios y precios, y a los promedios mensuales de costos.

Por último, afirmó que la creación de este fondo no está relacionado con el impuesto a los combustibles ni mucho menos a los destinos a los que va dirigido este tributo.