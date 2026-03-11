Patrulla de la PNC cae a barranco y deja a varios policías heridos

Versión Impresa
  • Por Geber Osorio
11 de marzo de 2026, 13:34
La patrulla cayó aproximadamente a 25 metros de un barranco en San Marcos. (Foto: Asonbomd)

Tres de los policías heridos fueron trasladados a centros asistenciales debido a la gravedad de las heridas.

Una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) con siete agentes a bordo, sufrió un accidente de tránsito en el municipio de Tacaná, departamento de San Marcos.

Por motivos que aún se desconocen, el agente que conducía el vehículo perdió el control del mismo y provocó que la patrulla cayera a un barranco de 25 metros aproximadamente, en cercanías de un vertedero.

Bomberos Municipales Departamentales asistieron a los heridos y tras brindarles atención prehospitalaria, trasladaron a tres de los policías al Centro de Atención Permanente (CAP) de Tacaná.

La patrulla cayó aproximadamente a 25 metros de profundidad del barranco. (Foto: Asonbomd)
Posteriormente fueron llevados a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de San Marcos, para que recibieran atención médica especializada, según indicaron los socorristas.

Los agentes trasladados fueron identificados como: Marlon García, Vilma Cotón y Yury Méndez.

De acuerdo con la información preliminar, la patrulla se dirigía de Malacatán hacia Tacaná para realizar diligencias.

Los socorristas trasladaron a tres de los policías heridos a centros asistenciales. (Foto: Asonbomd)
