Equipo de Arévalo suma otra baja: renuncia comisionado de gobierno abierto

En menos de una semana, una nueva baja se reportó en el equipo de la administración de Bernardo Arévalo, esta vez, en el eje de gobierno abierto.

Edie Cux, quien fuera nombrado como Comisionado Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, anunció vía redes sociales que dejó dicho cargo. Se trata del cuatro cambio de funcionarios que en menos de una semana estaría dejando la administración de Bernardo Arévalo.

En el mensaje publicado en la red social X, el excomisionado enumeró los que considera, son los principales resultados durante su gestión. Entre estos, acuerdos de asistencia técnica, conformación de mesas de diálogo, implementación de la primera plataforma digital de participación ciudadana en el istmo, así como la habilitación de trámites en línea.

El día de hoy he dejado el cargo como Comisionado Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, agradezco profundamente a los pueblos indígenas, organizaciones sociales, a la cooperación internacional, instituciones del Estado, y a la ciudadanía guatemalteca por su apoyo. pic.twitter.com/zLUyhcaJIZ — Edie Cux (@EdiecuxAC) October 16, 2025

Esta semana, Arévalo también anunció que aceptó la renuncia de integrantes de la cúpula del Ministerio de Gobernación. Se trata de Francisco Jiménez, designado como Ministro de Gobernación; José Portillo, viceministro de Seguridad y Claudia Palencia, encargada del vicedespacho Antinarcóticos.