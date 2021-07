"Renuncia Giammattei", la petición en redes sociales por la crisis de Covid-19 en el país

Cientos de guatemaltecos han pedido que el mandatario abandone el cargo y se devuelva el dinero de las vacunas.

Distintos sectores del país han pedido que el presidente Alejandro Giammattei presente su renuncia, debido a la forma en la que ha enfrentado la crisis por Coronavirus y la adquisición de vacunas rusas, que hasta el momento no han llegado al país.

¡Que se vayan todos! Unos por robarnos el derecho a la salud, otros por jurar no cumplir con su deber para dejar que el Gobierno sostenga su negocio corrupto a costa de las vacunas que ya pagamos. #FueraGiammattei #RenunciaGiammattei pic.twitter.com/19UixWnvt9 — #JusticiaYa (@justiciayagt) July 2, 2021

La solicitud se ha hecho tendencia a través de la red social Twitter, con el hashtag "Renuncia Giammattei", en donde distintos usuarios se han sumado la petición de que abandone el cargo.

Hasta el momento, más de 5 mil usuarios se han pronunciado utilizando el hashtag.

La denuncia penal que presentamos ante el MP tiene 3 delitos:fraude, peculado e incumplimiento de deberes,vemos la negligencia del @DrGiammattei ahora que se mal ejecutaron y se despilfarraron los recursos NO da la cara,esto afecta directamente a la población. #RenunciaGiammattei — Accion Ciudadana TI Guatemala (@AcGuatemala) July 2, 2021

¡Que se vayan todos! Unos por robarnos el derecho a la salud, otros por jurar no cumplir con su deber para dejar que el Gobierno sostenga su negocio corrupto a costa de las vacunas que ya pagamos. #FueraGiammattei #RenunciaGiammattei pic.twitter.com/19UixWnvt9 — #JusticiaYa (@justiciayagt) July 2, 2021

La incertidumbre de la población de saber: Dónde están las vacunas, dónde está el dinero robado, dónde está un plan de contención de la pandemia, dónde está un gobierno eficiente; y, dónde está una vida digna, persisten.#RenunciaGiammattei#RenunciaAmeliaFlores @MinSaludGuate pic.twitter.com/fYW8fcPy4V — Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango (@C_CiudadanoXela) June 29, 2021

La causas

La molestia en redes sociales se generó después que los hospitales colapsaran por el incremento de pacientes con Covid-19, no se tengan vacunas, ni medicamentos para la atención de los enfermos de coronavirus, entre otros temas.

Si éste, el P-E-O-R gobierno en la historia de #Guatemala, está en el infierno mismo, no entiendo porqué no arden los malditos que lo integran, en sus 3 poderes...#RenunciaGiammattei#DondeEstaElDinero #DondeEstanLasVacunas pic.twitter.com/yXifRPYf2t — Mariel Pérez (@marielp82893334) June 29, 2021

Denuncia

Este viernes, la Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia penal en contra de la ministra de salud, Amelia Flores, por no garantizar o asegurar que el contrato de las vacunas rusas (Sputnik V) va a tener los efectos establecidos. Así como por excusarse de no dar información por haber suscrito un convenio de confidencialidad, el cual no ha presentado.

También, por firmar un contrato cuando le compete a otro ministro representar al Estado en temas de suscripción de documentos entre Estados.