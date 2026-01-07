Renuncias y retiros en el Ministerio Público, esto se sabe

-

El Ministerio Público confirmó algunos cambios en el personal.

Personas allegadas a Consuelo Porras, fiscal general, salieron del Ministerio Público (MP), por motivos de renuncias o retiros voluntarios.

Por ejemplo, se conoció la renuncia del primer subsecretario general Erick Eduardo Schaeffer Cabrera. De acuerdo con la información proporcionada, se debió a motivos personales, la cual fue aceptada por Porras.

A través de un comunicado, el MP informó que "agradece el trabajo realizado durante los últimos años y el servicio brindado a la población guatemalteca".

Erick Eduardo Schaeffer Cabrera renunció al MP. (Foto: MP)

En el caso de Aura Marina López Cifuentes, Fiscal Regional, también salió del MP, con un retiro voluntario.

"No se trata de una renuncia, sino del ejercicio de un derecho laboral establecido en el Artículo 95 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del MP. Este beneficio permite el retiro voluntario a empleados que cumplan con requisitos como haber laborado al menos 15 años de forma continua y contar con un mínimo de 50 años de edad. La Licda. López cumplió con dichos requisitos, por lo que su solicitud fue aprobada y será efectiva en los próximos días", informó el MP.

Aura Marina López Cifuentes salió del MP a través del retiro voluntario. (Foto: MP)

En el caso del Fiscal Regional Metropolitano, Dimas Jiménez, el MP desmintió que haya renunciado.

En una carta realizada por Jiménez, asegura continúa trabajando en el MP y calificó de desinformación lo que ha circulado en redes sociales.