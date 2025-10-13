Los reos fugados van a tratar de "reorganizarse", dice Mingob

-

Según el ministro, todos los fugados son considerados de alta peligrosidad.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, afirmó este lunes durante la conferencia habitual La Ronda que tras la fuga de 20 reos del penal Fraijanes II se presume que los evadidos no actuarán de forma inmediata, sino que buscarán resguardarse.

Tras anunciar varias destituciones en la cúpula penitenciaria como medida inicial de reacción, detalló que no se espera que los fugados retomen de forma instantánea su actividad criminal, pues podrían aprovechar un periodo para reorganizarse.

"No creemos que ellos vayan a tener una actividad inmediata o directa en el terreno, pero si van a tratar de reorganizarse", enfatizó.

Mientras tanto, dijo que se ejecutarán diversas acciones por parte de las autoridades, comenzado esta semana con requisas en centros carcelarios.

Alta peligrosidad

Respecto a la peligrosidad de los prófugos, Jiménez manifestó que todos los privados de libertad son considerados de alta peligrosidad, incluso los que están libres.

"Lamentablemente, es una realidad muy dura para el país, pero los 3 mil privados de libertad identificados como mara y pandilla son de alta peligrosidad", reconoció.

Añadió que en lo que respecta a los 20 individuos evadidos, tienen ciertas características, como alto nivel de liderazgo en la pandilla.