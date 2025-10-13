Mingob afirma que recibió una "alerta de inteligencia" sobre fuga en Fraijanes II

-

El ministro confirmó que no recibieron una advertencia, pero sí una alerta.

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, fue cuestionado sobre varios puntos relacionados con la fuga de 20 líderes del Barrio 18, reportada el domingo 12 de octubre.

Una de las afirmaciones del ministro que llamó la atención fue la que brindó al ser cuestionado sobre si ellos como autoridades recibieron una "advertencia" de la fuga de reos, la cual según se rumora ocurrió en agosto.

El ministro explicó que el Sistema Penitenciario nunca recibió una advertencia, pero sí una alerta por información de inteligencia, lo cual no es una confirmación sino una probabilidad.

"No teníamos una advertencia, teníamos información de inteligencia que permitió una alerta. La alerta es el resultado de la acumulación de información dispersa que se trabaja, de allí surge un producto de inteligencia", dijo Jiménez.

El funcionario confirmó que "este producto de inteligencia nos decía que había una voluntad de parte de los pandilleros de evadirse, pero no teníamos el dato de dónde. De lo contrario hubiéramos actuado de inmediato".

También aseguró que el trabajo de inteligencia no es una certeza absoluta, sino una probabilidad.

¿Piensa renunciar?

El ministro también aclaró que no piensa renunciar ya que no dejará este problema sin resolver.

"En este momento no he considerado esa posibilidad, por una razón: no voy a dejar el puesto hasta no resolver el problema. No puedo dejar este problema a medias. No soy este tipo de persona", dijo el funcionario.

Agregó que asume los retos y desafíos que no se han alcanzado en estos casi dos años en el Sistema Penitenciario.

"Lo que hemos hecho es lo importante. La prueba es que estos reos se fugaron porque tenían miedo de ser trasladados", argumentó.