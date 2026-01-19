Custodios improvisados: Reos toman las torres tras motín en Renovación 1

-

Internos se pasean por zonas de vigilancia tras la destrucción del penal y las autoridades refuerzan seguridad externa.

OTRAS NOTICIAS: Pandillero tenía en su celular la planificación de ataque a PNC

Este lunes 19 de enero, se han captado imágenes desde el exterior del centro de detención Renovación 1 que revelaron una escena inusual.

Los privados de libertad se encontraban en las torres de vigilancia, observando el entorno desde lo alto, en una aparente calma que contrasta con los hechos violentos ocurridos el fin de semana.

Según fuentes cercanas, el motín registrado el fin de semana dejó severos daños en la infraestructura interna del penal, incluyendo áreas de control y seguridad.

La destrucción del centro carcelario ha obligado a los internos a ocupar espacios no destinados para su permanencia, como las torres de vigilancia, tradicionalmente reservadas para personal penitenciario.

En una de las torres de vigilancia se puede observar a uno de los reos. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

En las imágenes se observa a varios reos vestidos con ropa deportiva, algunos en actitud contemplativa, otros desplazándose por las estructuras elevadas.

Mientras tanto, en el perímetro del penal se mantiene un fuerte dispositivo de seguridad, con presencia de unidades policiales y patrullas que resguardan los accesos.

Renovación 1 es considerado un centro de máxima seguridad, por lo que la presencia de internos en zonas estratégicas genera preocupación entre familiares y vecinos. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el estado actual del penal ni sobre las medidas que se tomarán para restablecer el orden interno.

En el perímetro de este penal se encuentra un círculo de seguridad tanto por PNC como el ejército. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

Soy502 pidió una postura al Sistema Penitenciario sobre estas fotografías. Cuando envíen la información, esta noticia se actualizará.