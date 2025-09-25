Reparación de cabezal dificulta paso sobre carril derecho del Periférico

-

Reparación de cabezal mantiene cerrado el carril derecho del Periférico hacia el puente Belice.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este jueves 25 de septiembre se reporta bloqueo parcial en el Periférico, de la colonia 4 de Febrero hacia el puente El Incienso, zona 7, debido a la reparación de un vehículo tipo cabezal.

Se informó que mecánicos trabajan en el lugar, lo que mantiene cerrado el carril derecho en las cercanías de la colonia Las Torres.

Otros incidentes

Además, la PMT reportó apoyo al conductor de vehículo con desperfectos mecánicos en la 7a. calle y 14 avenida de la zona 1, cerca del mercado Colón, y coordina el paso vehicular rumbo al bulevar La Asunción.

En el kilómetro 11 de la ruta al Atlántico, zona 18, se gestionó el retiro de un transporte de carga pesada que quedó varado en el carril derecho hacia el puente Belice.

Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, recomendó precaución en el kilómetro 4.5 de la ruta al Atlántico, donde se realiza la maniobra para retirar un vehículo de transporte de carga que quedó detenido dentro del viaducto Atlántida.

Asimismo, se registró colisión de dos camiones en la 6a. avenida y 34 calle de la zona 3, lo que interrumpió el tránsito en el carril central. Personal de tránsito trabaja en la habilitación del paso hacia el vertedero municipal.

Por otro lado, la PMT reportó dos percances en motocicleta; el primero sobre la 27 calle y 26 avenida de la zona 5, cerca de El Muñecón, con una persona herida atendida por Bomberos Municipales; el segundo en la 6a. avenida y 1a. calle de la colonia Florida, zona 19, donde un motorista fue trasladado a un centro asistencial.