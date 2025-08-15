Reportan alta carga vehicular en ruta Interamericana

-

La Municipalidad de Mixco ha informado que la tarde de este 15 de agosto registran alta carga vehicular en su jurisdicción particularmente en la ruta interamericana.

Desde la mañana de este viernes se ha registrado una alta carga vehicular en la referida ruta una de las primeras alertas se debió a que un vehículo con desperfectos obstaculizó un carril en San Bartolomé Milpas Altas con dirección a occidente lo cual impactó hasta el kilómetro 15 vuelta Tinco.

Mynor Espinoza, vocero de la comuna de Mixco, informó que hasta el momento prevalece la alta carga vehicular en la ruta interamericana y sugirió a los conductores usar rutas alternas para llegar a San Juan y San Pedro Sacatepéquez.

La comuna de Mixco sugiere a las personas tomar rutas alternas. (Foto: Archivo / Soy502)

El portavoz sugirió que si las personas van hacía el occidente una buena opción es tomar la ruta que de Barcenas Villa Nueva comunica con dicha ruta.

Espinoza confirmó que durante la tarde se mantiene la alta carga vehicular en la ruta interamericana particularmente en San Lucas para Mixco y occidente.

"Se tiene identificado un cuello de botella en San Lucas Sacatepéquez. Se ha habilitado un carril para las personas que salen del mercado que allí se ubica y se ha limitado el carril derecho para quienes van a occidente", explicó el vocero.

Varios percanses han ocurrido en la referida ruta. (Foto: Municipalidad de Mixco / Soy502)

Agregó que en caso las personas no puedan utilizar una vía alterna recomendó tener paciencia y precaución al momento de utilizar dicha ruta debido al incremento del tránsito que probablemente se daba al feriado en la capital.

El portavoz también confirmó que la Calzada Roosevelt también se encuentra afectada por el tránsito que se registra la tarde de este viernes.