Adultos mayores sufren ataque armado en la Roosevelt

Las víctimas se transportaban en un automóvil y fueron atendidas por los socorristas.
OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja un conductor fallecido en zona 4 de Mixco
Un incidente armado se suscitó la tarde de este viernes 23 de enero en la calzada Roosevelt y 11 avenida, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar, donde se encontraba una pareja de adultos mayores, quienes fueron evaluados por paramédicos y que resultaron ilesos tras la balacera.
Asimismo, el automóvil en el que se transportaban presenta perforaciones de proyectiles de arma de fuego, incluso un vidrio terminó destruido.
Se desconoce el motivo que pudo provocar este ataque armado, el cual ha generado tránsito lento en el sector.
De momento, la Policía Nacional Ciivl (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentra en el lugar de los hechos atendiendo la emergencia.