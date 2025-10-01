Disparan contra conductor en la ruta al Atlántico

El piloto resultó herido y fue trasladado hacia un centro asistencial.
Un hombre identificado como: Carlos Roberto Temú Tahuité, de 46 años, sufrió múltiples heridas de bala al ser atacado en el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico, en las cercanías de la zona 18.
Al lugar fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes lo trasladaron a la Emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
Según relató el piloto, trabaja como taxista por aplicación y le solicitaron un viaje hacia un comercio de esa zona; al dejar a los pasajeros en su destino, notó que hombres en un vehículo de dos ruedas lo empezaron a seguir.
Pidió ayuda
"Intenté meterme a la gasolinera para pedir ayuda, pero aprovecharon para acercarse a mi carro y me dispararon", relató Carlos Temú a los investigadores de Delitos contra la Vida de la Policía Nacional Civil (PNC).
En el lugar, las autoridades trabajaron en la identificación de cámaras de vigilancia y testigos para dar con los presuntos criminales.