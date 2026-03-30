Reportan colisión múltiple y cabezal empotrado en ruta al Atlántico

Autoridades coordinan retiro de vehículos y limpieza del área por derrame de aceite sobre el pavimento.
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La tarde de este domingo, Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó sobre un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 18:00 horas en el kilómetro 11.5 de la ruta al Atlántico, en zona 18.
En el percance estuvieron involucrados un cabezal y dos vehículos particulares. En el lugar se coordinó la atención de bomberos y labores de limpieza debido al derrame de aceite en la vía.
De forma paralela, Montejo también reportó otro incidente en el kilómetro 18.5 de la misma ruta, en zona 25, donde un cabezal quedó empotrado.
En el lugar ya se encuentran agentes de la Policía Municipal de Tránsito y personal de Provial para retirar el vehículo de carga pesada y limpieza de la ruta por derrame de aceite.